Новый генсек «Хизбаллы» выступил с первой публичной речью. Он заявил, что группировка смогла восстановиться после убийства Хасана Насраллы

Наим Касем, назначенный новым генеральным секретарем «Хизбаллы» после убийства предыдущего лидера группировки Хасана Насраллы, выступил с первой публичной речью. Он заявил, что группировка смогла восстановить свои силы после потерь и продолжит сопротивление Израилю.

По словам Касема, убийство Насраллы стало «серьезным ударом», но «Хизбалла» смогла «реорганизовать свои ряды в течение восьми дней» после этого (цитата по Al Arabiya).

Также Касем заявил, что «Хизбалла» не будет просить о прекращении огня и остановит войну с Израилем только на своих условиях. По его словам, любое решение будет принято только путем непрямых переговоров.

«Мой план работы — это план Насраллы. Мы продолжим реализовывать военный план, разработанный им и руководством „Хизбаллы“», — заявил Касем (цитата по израильскому Ynet). Кроме того, новый генсек напомнил об атаке беспилотника на дом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, заявив, что «на этот раз он выжил», но «неизвестно, когда он умрет».

В Израиле выступление Касема пока не комментировали, однако накануне, после сообщений о его назначении, министр обороны страны Йоав Галант опубликовал фото Кассема с подписью: «Временное назначение. Ненадолго».

Высокопоставленный представитель «Хизбаллы» Хассан Фадлаллах в ответ на это заявил, что слова Галанта «не остановят сопротивление» группировки.

Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла, руководивший группировкой более 30 лет, был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара, нанесенного по штабу «Хизбаллы» в южном пригороде Бейрута. Вначале его преемником стал его двоюродный брат Хашем Сафиеддин (официально «Хизбалла» о назначении не сообщала), но уже через несколько дней он был убит. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в своем обращении к гражданам Ливана заявлял, что Армия обороны Израиля убила преемника лидера «Хизбаллы» и его следующего преемника, не называя имен. 29 октября группировка объявила о назначении Наима Касема, который был заместителем Насраллы.

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