На выборах в парламент Литвы победила оппозиционная Социал-демократическая партия

Оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы одержала победу во втором туре выборов в сейм (парламент) страны, прошедшего 27 октября, следует из материалов Главной избирательной комиссии.

По данным на 00:30 по местному времени (1:30 мск) 28 октября, Социал-демократическая партия получила 52 места в 141-местном парламенте.

Правящая партия проиграла выборы — консервативный «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» по итогам двух туров получил 28 мест. Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что покинет пост председателя партии и откажется от мандата в сейме нового созыва.

Следом идут партия «Заря Немана» (20 мест), демократический союз «Во имя Литвы» (14 мест), «Движение либералов» (12 мест), «Союз крестьян и зеленых Литвы» (8 мест).

Лидер Социал-демократической партии Литвы 64-летняя Вилия Блинкявичюте заявила своим сторонникам, что жители страны хотят перемен. «Результаты выборов показали, что литовский народ, независимо от того, где он живет — в городах, поселках или деревнях, — все они хотят перемен. Они хотят совершенно другой власти», — сказала она (цитата по Bloomberg).

Социал-демократическая партия не смогла получить абсолютное большинство в парламенте, поэтому Блинкявичюте заявила, что попытается сформировать правящую коалицию вместе с союзом «Во имя Литвы» и «Союзом крестьян и зеленых Литвы». Bloomberg отмечает, что этим планам может помешать неприязнь, существующая между лидерами двух упомянутых партий.

СМИ предположили, что Блинкявичюте станет следующим премьер-министром страны. Сама лидер социал-демократов, отвечая на вопрос журналистов, возглавит ли она правительство, сказала, что вместе с президентом сформирует кабинет министров.

Вилия Блинкявичюте — депутат Европарламента с 2009 года. Ранее она была депутатом сейма (2004-2009), а также работала министром социальной защиты и труда Литвы (2000-2004).