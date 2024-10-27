В Санкт-Петербурге столкнулись два автобуса и два автомобиля. Пострадали 10 человек

В центре Санкт-Петербурга произошло крупное ДТП с участием двух автобусов, сообщает «Фонтанка».

Авария произошла на Площади Восстания, когда один из автобусов повернул на красный свет. Он столкнулся с другим автобусом и двумя автомобилями.

По предварительным данным, причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия одного из водителей, из-за которого он не справился с управлением.

В результате инцидента пострадали десять человек. Девятерых из них, в числе которых двое детей, увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Еще одному ребенку оказали помощь на месте.