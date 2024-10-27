Россия атаковала Киев дронами. Ночью в городе три с половиной часа продолжалась воздушная тревога

Российские военные в ночь на 27 октября атаковали беспилотниками Киев, сообщила городская администрация.

В окрестностях города силами ПВО был обнаружен «приблизительно с десяток» беспилотников, все они были обезврежены. В результате атаки никто не пострадал. Воздушная тревога в городе длилась примерно три с половиной часа.

Также атаке беспилотников подверглись Сумы. В городе из-за этого отключалось электричество, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В администрации Сумской области сообщили, что в Роменском районе в результате атаки поврежден энергообъект. Информации о пострадавших у властей нет.

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