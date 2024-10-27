КХЛ обвинила главного тренера СКА Романа Ротенберга (сына друга Путина) в дискредитации лиги

Континентальная хоккейная лига обвинила главного тренера СКА Романа Ротенберга в «дискредитации» турнира и вынесла ему официальное предупреждение, пишет Sports.ru.

Накануне, на пресс-конференции после матча со «Спартаком», который СКА проиграл, Ротенберг подверг критике КХЛ, за то что та якобы попустительствует нецензурным кричалкам на фанатских трибунах, в то время как «там сидят маленькие дети». Когда Ротенбергу указали, что болельщики начали скандировать лозунги после того, как игроки СКА начали показывать им агрессивные жесты, он вступил с журналистами в перепалку.

«Лига рекомендует руководителям СКА обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного», — говорится в заявлении лиги.

«Спартак», в свою очередь, был оштрафован за поведение фанатов.

В начале октября Роман Ротенберг обвинил руководство КХЛ в «дискриминации по национальному признаку» из-за того, что лига официально не поздравила его с двухсотым матчем на посту главного тренера.

Роман Ротенберг — сын Бориса Ротенберга, миллиардера и одного из друзей президента России Владимира Путина. В СКА помимо тренерского поста он занимает должность вице-президента. Большинство нейтральных болельщиков и хоккейных экспертов крайне негативно оценивают работу Ротенберга в должности главного тренера.

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