«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0

Мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании вечером 26 октября на своем поле со счетом 0:4 проиграл «Барселоне».

Голы у «Барселоны» забили Роберт Левандовски (дважды), Ламин Ямаль и Рафинья.

Победа «Барселоны» упрочила ее лидерство в турнирной таблицы: теперь у команды 30 очков после 11 игр, у «Реала», идущего на втором месте, осталось 24 очка.

За последние десять лет это шестая разгромная победа «Барселоны» в «эль-класико». У «Реала» две таких победы.