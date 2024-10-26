В Липецке из исправительной колонии сбежали шестеро заключенных

Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии № 2 в Липецке, сообщил утром 26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По словам чиновника, к розыску преступников привлечены сотрудники всех силовых оперативных служб, в том числе ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ. Во ФСИН рассказали, что на территории колонии был обнаружен подкоп.

Глава региона заранее предупредил местных жителей о фейках, которые могут появиться в соцсетях в связи с побегом заключенных. Артамонов считает, что такие фейки будут распространять Вооруженные силы Украины.

Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией.