Во Владимирской области депутата от «Единой России» арестовали по обвинению в мошенничестве и использовании рабского труда

Во Владимирской области суд арестовал депутата Совета народных депутатов Собинского муниципального округа по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и использовании рабского труда (часть 3 статьи 127.2 УК), сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.

По словам источников «Зебра ТВ» в правоохранительных органах, речь идет о депутате Николае Малышеве, который в сентябре был избран в районный совет от партии «Единая Россия».

По версии следствия, с февраля 2022-го по октябрь 2024-го Малышев и другие фигуранты дела незаконно удерживали троих мужчин на территории автомойки, принадлежащей депутату. Подозреваемые применяли насилие к потерпевшим и заставляли их бесплатно работать.

Кроме того, в октябре 2024-го подозреваемые обманом похитили более миллиона рублей с банковского счета участника российского вторжения в Украину, заявили в СК.

Помимо депутата, суд арестовал еще одного фигуранта дела. Третьему подозреваемому пока не выбрали меру пресечения.