Владимир Кара-Мурза пообещал перевести денежную часть Пулитцеровской премии в фонд помощи российским политзаключенным

Политик Владимир Кара-Мурза пообещал перевести денежную часть Пулитцеровской премии, которой его наградили за серию колонок для The Washington Post из российской колонии, в «Фонд 30 октября». Эта организация для помощи российским политзаключенным и их семьям, основанная политиком.

На сайте премии уточнили, что Кара-Мурза переведет в фонд 15 тысяч долларов.

Соратники политика запустили «Фонд 30 октября» в апреле 2023 года, когда Кара-Мурза еще находился в заключении. Основная миссия организации — финансовая поддержка семей российских политзаключенных, вне зависимости от их политических взглядов и религиозных убеждений.

В апреле 2023 года Владимира Кара-Мурзу приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», осуществлении деятельности «нежелательной» организации и распространении «фейков» про российскую армию. Кара-Мурза не признал вину.

Политик находился в колонии строгого режима № 6 в Омске. Как только Кара-Мурзу доставили туда в сентябре 2023-го, администрация колонии сразу отправила его в штрафной изолятор.

Кара-Мурза вышел на свободу 1 августа. Россия выдала политика вместе с еще 15 политзаключенными, получив в обмен восьмерых россиян, обвиненных или осужденных в западных странах за шпионаж, сотрудничество с российскими спецслужбами и киберпреступления.

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