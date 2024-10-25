В Катаре возобновятся переговоры об освобождении израильских заложников

Глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа в воскресенье, 27 ноября, отправится в Доху, чтобы принять участие в переговорах об освобождении израильских заложников.

В очередном раунде переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля, также примут участие глав ЦРУ Уильям Бернс и премьер-министр Катара Мухаммед ибн Абдель Рахман Аль Сани.

»«Стороны обсудят различные варианты начала переговоров по освобождению заложников из плена ХАМАС на фоне последних событий», — говорится в сообщении.

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