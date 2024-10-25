Суд в Петербурге приговорил четверых хакеров из группировки REvil к реальным срокам. Пресечь их деятельность еще до войны от Путина требовал Байден

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил четверых участников хакерской группировки REvil к реальным срокам по обвинению в неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 187 УК), пишет «Коммерсант» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Артем Заец и Алексей Малоземов получили четыре с половиной и пять лет колонии общего режима соответственно. Еще двоих фигурантов, Даниила Пузыревского и Руслана Хансвярова, также обвинили в использовании и распространении вредоносных программ (часть 2 статьи 273 УК). Они получили пять с половиной и шесть лет колонии соответственно.

Всего по делу хакерской группировки REvil» судят восьмерых обвиняемых. Еще четверо стали фигурантами нового дела, возбужденного по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК). Оно направлено в Генпрокуратуру, пишет «Коммерсант».

Свою вину все фигуранты не признают.

О разгроме хакерской группировки REvil ФСБ объявила в январе 2022 года. В спецслужбе заявили, что начали искать участников группировки после того, как получили обращение от правоохранительных органов США. В итоге ФСБ провела обыски по 25 адресам у 14 участников группировки и изъяла более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, 20 автомобилей премиум-класса, а также компьютерную технику и криптовалютные кошельки. Восьмерых участников отправили под арест.

До этого президент США Джо Байден в телефонном разговоре потребовал от Владимира Путина пресечь деятельность группировки. «Я очень ясно дал понять, что США ожидают от России действий, если вымогатели работают с ее территории, даже если их не поддерживает государство», — говорил Байден после звонка в июле 2021 года.

REvil совершала кибератаки с помощью программ-вымогателей. В частности, ФБР обвиняло хакеров в атаке на крупнейшего производителя мяса в мире, бразильскую компанию JBS, а также на американскую трубопроводную систему Colonial Pipeline. REvil называли российской группировкой из-за того, что ее участники говорят и пишут по-русски.

что известно о группировке REvil

ФСБ объявила о разгроме REvil — одной из самых известных хакерских группировок, которую связывали с Россией. На нее вышли после обращения США

что известно о группировке REvil

ФСБ объявила о разгроме REvil — одной из самых известных хакерских группировок, которую связывали с Россией. На нее вышли после обращения США