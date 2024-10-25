18-летнего жителя Владивостока приговорили к 5,5 года колонии по обвинению в подготовке к поджогу военкомата

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил 18-летнего жителя Владивостока Богдана Давыденко к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинению в подготовке к поджогу военкомата, пишет «Коммерсант».

Давыденко арестовали в сентябре 2023 года, вменив ему статью об обучении в целях террористической деятельности (205.3 УК). В пресс-релизе суда говорилось, что обучение «с целью поджечь военкомат» он проходил с помощью телефона в интернете. Также пресс-служба сообщила, что Давыденко руководствовался «негативным отношением к специальной военной операции» и «неприязнью и враждебностью по отношению к действующей власти РФ».

На суде Давыденко признал, что планировал поджечь здание военкомата Приморского края на улице Давыдова во Владивостоке. Он заявил, что хотел выразить протест против войны, но отрицает, что проходил какое-либо обучение. Тем не менее ему оставили статью об обучении, а также добавили обвинение в подготовке к совершению теракта (статья 30 и пункт «а» части 2 статьи 205 УК).

В ноябре 2023 года Росфинмониторинг включил на тот момент 17-летнего Давыденко в перечень террористов и экстремистов.

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