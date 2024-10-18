Во Владивостоке студентку колледжа приговорили к 14 годам колонии за поджог военкомата

Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор 26-летней студентке Лесозаводского индустриального колледжа Алене Каторжных, обвиняемой в попытке поджога военкомата в Первомайском районе Владивостока.

Суд, пишет «Коммерсант», назначил Каторжных наказание в виде 14 лет колонии. Из них 12,5 года по обвинению в совершении террористического акта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), а оставшееся наказание — за покушение на незаконный оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.3 УК РФ). По статье о незаконном обороте наркотиков Каторжных вынесли приговор в январе 2024 года. Окончательное наказание было назначено путем сложения сроков.

Обвинение просило приговорить студентку к общему сроку в 15 лет лишения свободы. Каторжных, которая училась на повара, признала свою вину, заявив, что с ней связался некий заказчик с украинского сайта, пообещавший заплатить 50 тысяч рублей за поджог военкомата во Владивостоке. Поджог военкомата не удался, напоминает издание, от бутылки с бензином загорелся только подоконник, огонь быстро потушили.

Попытка поджога военкомата во Владивостоке была предпринята 26 сентября 2023 года. Как писала «Сибирь.Реалии», по делу о поджоге были задержаны Алена Каторжных и 33-летний Манап Гулимзаров, который в 2021 году был приговорен к обязательным работам по обвинению в хранении наркотиков, а затем получил почти год колонии-поселения за нападение на судебного пристава. Помимо Каторжных и Гулимзарова, писал тогда Shot, фигурантом дела является некий 33-летний Андрей, ранее судимый за кражу. У него, как и у Гулимзарова, были долги в несколько сотен тысяч рублей. По версии Shot, двое других фигурантов просили Каторжных снять поджог военкомата. О приговорах другим фигурантам на момент написания новости данных не было.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в разных регионах России неоднократно фиксировались попытки поджога военкоматов, приводившие к ущербу разной степени. Дела о поджогах возбуждают по «террористической» статье УК, предусматривающей одно из самых суровых наказаний. В некоторых случаях фигуранты дел заявляют, что руководствовались не идеологическими мотивами, а действовали по указанию мошенников.

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