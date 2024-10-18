Иностранная валюта больше не считается безопасным способом хранения сбережений, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев во время выступления на Московском финансовом форуме.

По его словам, «американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот», и «европейцы тоже могут ограничить». При этом Моисеев отметил, что россияне все равно не хотят нести деньги в банки, пенсионные фонды и страховые компании, а хранят сбережения «как говорили в 90-х, в стеклянных банках в огороде».

«Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото. У нас их есть», — добавил замглавы Минфина РФ.

Вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину власти США запретили любые поставки долларовых банкнот в Россию. В свою очередь российские власти после начала войны ввели ограничение на снятие наличной иностранной валюты — не более 10 тысяч долларов.

В последние месяцы курс российской валюты снижается и приближается к 100 рублям за доллар. Как сообщал Bloomberg, власти РФ не собираются этому препятствовать.

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