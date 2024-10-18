«Кэш — не вариант». Замглавы Минфина посоветовал россиянам, которые не доверяют банкам свои сбережения, покупать золото
Иностранная валюта больше не считается безопасным способом хранения сбережений, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев во время выступления на Московском финансовом форуме.
По его словам, «американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот», и «европейцы тоже могут ограничить». При этом Моисеев отметил, что россияне все равно не хотят нести деньги в банки, пенсионные фонды и страховые компании, а хранят сбережения «как говорили в 90-х, в стеклянных банках в огороде».
«Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото. У нас их есть», — добавил замглавы Минфина РФ.
Вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину власти США запретили любые поставки долларовых банкнот в Россию. В свою очередь российские власти после начала войны ввели ограничение на снятие наличной иностранной валюты — не более 10 тысяч долларов.
В последние месяцы курс российской валюты снижается и приближается к 100 рублям за доллар. Как сообщал Bloomberg, власти РФ не собираются этому препятствовать.