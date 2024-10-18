Кремль серьезно обеспокоен действиями Израиля на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство лидера палестинского террористического движения ХАМАС Яхьи Синвара.

«Израиль выполняет свои действия. И здесь для нас главное — это последствия для мирного населения, последствия, которые мы наблюдаем. Для нас это представляет существенную обеспокоенность, — цитирует „Интерфакс“ представителя Кремля. — Это гуманитарная катастрофа, которая наблюдается в Газе, в Ливане, все это является предметом нашей серьезной озабоченности».

17 октября Армия обороны Израиля объявила о ликвидации в секторе Газа главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара. До этого, в августе 2024-го, в Тегеране был убит предыдущий лидер движения Исмаил Хания.

Синвар считается главным организатором и идеологом нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В результате той атаки погибли около 1200 человек, еще 250 человек оказались в заложниках в секторе Газа.

По данным ливанских СМИ, после ликвидации Синвара руководство ХАМАС на себя принял Халед Машаль, который уже возглавлял политбюро движения в 1996-2017 годах.

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