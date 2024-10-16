Российские войска выпустили по Украине 136 дронов. В Тернопольской области загорелся промышленный объект

Российские войска в ночь на 16 октября выпустили по территории Украины 136 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным на 07:00, силы ПВО сбили 51 дрон над Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областями.

Еще 60 беспилотников «локационно потеряны» в разных регионах Украины в результате работы средств радиоэлектронной борьбы.

В сообщении ВСУ говорится, что на момент публикации более 20 дронов все еще находятся в воздушном пространстве Украины.

В Тернопольской области в результате российского удара по промышленному объекту произошел пожар, сообщил глава областной администрации Вячеслав Негода. Вскоре его потушили, пострадавших и раненых нет.