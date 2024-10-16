«Idel.Реалии»: умершего после задержания башкирского активиста сильно избили во время этапирования. Адвокат предполагает, что это стало причиной смерти

Участника зимних протестов в Башкортостане Рифата Даутова, который умер после задержания, вероятно, сильно избили во время этапирования в Баймак, пишет издание «Idel.Реалии», ознакомившееся с независимой экспертизой.

Рифата Даутова задержали вечером 25 января в деревне Новые Чебенки Зианчуринского района, куда он поехал со своей девушкой к ее родителям. Его повезли в Баймак, чтобы затем оттуда везти вместе с несколькими другими задержанными в Уфу. По пути ему стало плохо, и он умер, не доехав до Баймака. О смерти родственники Даутова узнали позже, когда с ними связался глава сельсовета и пригласил их в морг в Уфе на опознание тела.

Во время опознания родственники заметили на теле Даутова гематомы и кровоподтеки. Независимая экспертиза, проведенная по заказу адвоката семьи Даутова Павла Васильева, отметила многочисленные следы ударов «тупым твердым предметом» и установила, что общая площадь поражения ударным воздействием составила «не менее 30% поверхности тела» Даутова. Эксперт предположил, что с учетом характера гематом объем потери крови должен был составить не менее 5,19 литра и пришел к выводу, что смерть могла наступить от «обильной внутренней кровопотери».

Адвокат Павел Васильев согласился с этим и заявил, что у него сразу появилась версия о насильственном характере смерти Даутова. «В результате около полусотни ударов по телу у него была огромная — более пяти литров — кровопотеря, что и привело к смерти», — сказал Васильев.

В официальной судебно-медицинской экспертизе также говорится, что на теле Даутова были обнаружены кровоподтеки и ссадины, полученные при ударах, однако эксперт констатировал, что эти повреждения «расстройства здоровья не влекут» и «в причинной связи со смертью не стоят».

Следствие утверждает, что Даутов был «активным участником» у Баймакского районного суда 17 января 2024 года и во время акции «нанес удары руками в область головы» начальника полиции УМВД России по Стерлитамаку. Позже пострадавший на допросе заявил, что опознал Даутова, хотя ударивший его активист был в маске.

По словам сестры Даутова Залии, ее брата даже не было в Баймаке — в этот день он был в Уфе и проходил медосмотр перед отъездом на вахту. Адвокат Павел Васильев отмечает, что вероятнее всего, Даутова перепутали с кем-то другим.

После смерти Рифата Даутова «Медиазона» выяснила, что с 22 января он находился в розыске по уголовному делу об участии в «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 УК), а 26 января суд в Москве собирался его арестовать.

Родственников Даутова допустили на опознание его тела только 27 января. 6 февраля его похоронили. 7 февраля на встрече представителей «Всемирного курултая башкир» с главой Башкортостана Радием Хабировым народный артист республики Риф Габитов предложил почтить память Даутова минутой молчания. Хабиров отказался, назвав это предложение отвратительным и бессовестным.

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