Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует ситуацию с угрозами кровной мести, которые высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в адрес сенатора Сулеймана Керимова и депутатов Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

Как сообщает «Интерфакс», журналисты на брифинге попросили Пескова прокомментировать «ситуацию, когда глава одного из российских регионов пригрозил кровной местью сенатору и двум депутатам».

«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может», — ответил Песков.

В начале октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с местными силовикам, на котором, в частности, говорил о стрельбе у офиса Wildberries. В какой-то момент он заявил, что Керимов, Курбанов и Барахоев якобы «заказали» его. «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану», — сказал Кадыров.

Сулейман Керимов не комментировал обвинения Кадырова. Барахоев заявил, что не имеет никакого отношения к подготовке якобы покушения на главу Чечни. Аналогичное заявление сделал и Курбанов.

Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы произошла днем 18 сентября, когда муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук прибыл туда, по его словам, на деловую встречу. По данным «Новой газеты Европа», первые выстрелы из травматического оружия сделал представитель охраны Wildberries, это был выходец из Ингушетии. В ответ уроженцы Чечни, в сопровождении которых пришел Бакальчук, открыли огонь из огнестрельного оружия. . В Wildberries утверждали, что Владислав Бакальчук пытался «незаконно проникнуть» в офис.

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