Депутат Госдумы от Ингушетии отверг обвинения Кадырова в подготовке покушения на главу Чечни

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев заявил, что не имеет никакого отношения к подготовке якобы покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он сказал на встрече с общественностью в ингушском городе Малгобеке, передает «Фортанга».

«Свидетель тому Всевышний Аллах. Я не имею к этому отношения и никогда не имел», — цитирует депутата издание.

9 октября Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео с совещания с чеченскими силовиками. Там он говорил, в частности, об «инциденте в офисе Wildberries». Кроме того, он упомянул депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», — говорит Кадыров.

Как отмечали СМИ, Кадыров перешел к упоминанию Керимова после рассказа о стрельбе у офиса Wildberries.

«Там была бизнес-ситуация. Там был Барахоев Бекхан, там был Керимов Сулейман, Курбанов Ризван. У них свой бизнес, который они не только забрали у жены. Они заказали меня», — утверждал Кадыров, говоря на чеченском языке.

После того, как Кадыров пообещал объявить кровную месть Сулейману Керимову и еще двум депутатам Госдумы, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что республика «всегда поддержит» сенатора. По словам Меликова, народ Дагестана «всегда будет благодарен» Керимову. Кроме того, власти республики присвоили Керимову звание «Почетный гражданин Дагестана № 1».