Коллегия Роспатента отказала калужскому агрохолдингу Valov Group в регистрации изображения, похожего на латинскую V, в качестве товарного знака, пояснив, что эта буква отнесена к символам вооруженных сил России, пишет РБК.

Холдинг пытался зарегистрировать товарный знак в виде серого круга с черным обрамлением, внутри которого расположен элемент в виде латинской буквы V, еще в ноябре 2023 года. В мае он получил отказ со ссылкой на пункт Гражданского кодекса, запрещающий регистрацию в случае противоречия общественным интересам. Основанием стал довод экспертов, что буква V в знаке «в настоящее время используется как символ российских вооруженных сил».

Холдинг отправил свои возражения в Палату по патентным спорам, указав, в частности, что буква в круге можно воспринимать и по-другому — например, как строчную «г» кириллического алфавита, выполненную прописью или как букву «ижица» дореформенного русского алфавита. Также холдинг настаивал, что V не является официальным символом вооруженных сил.

В коллегии Роспатента доводы агрохолдинга назвали «не столь очевидными» и согласились с выводами экспертов, что восприятие знака V «носит устойчивый характер. Там сослались на разъяснение Минобороны, что буква V, несмотря на то, что не является официальным символом, узнаваема и «положительно воспринимается военнослужащими и гражданами России».

В агрохолдинге Valov Group не комментировали решение коллегии Роспатента.

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