Федеральная палата адвокатов разработала законопроект об уголовном наказании за недопуск к задержанным

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ подготовила законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование юридической защите, пишет «Коммерсант», ознакомившийся с документом.

Авторы законопроекта предлагают внести ряд поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы, а также в федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». В том числе в УК РФ предполагается добавить новую ст. 149.1 «Нарушение права на получение квалифицированной юридической помощи». К таким нарушениям, в частности, предполагается отнести недопуск адвоката к доверителю, нарушение адвокатской тайны, а также за вмешательство в законную деятельность защитника или воспрепятствование ей.

За недопуск адвоката к доверителям, например, задержанным, а также за незаконный сбор или распространение сведений, составляющих адвокатскую тайну авторы законопроекта предлагают назначать наказание до четырех лет лишения свободы. За «вмешательство в законную адвокатскую деятельность» или «препятствование» таковой законопроект предполагает арест до шести месяцев. Кроме наказаний, связанных с лишением свободы, авторы законопроекта предлагают назначать штрафы — от 80 тысяч рублей (за недопуск к доверителю) до 1 миллиона рублей (за нарушение адвокатской тайны).

В ФПА сообщили изданию, что рассматривает возможные способы внесения законопроекта в Госдуму. В Минюсте заявили «Коммерсанту», что «тесно взаимодействуют» с ФПА в вопросе «совершенствования нормативного правового регулирования» адвокатуры и готовы «проработать соответствующие предложения при их поступлении в установленном порядке». Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина сообщила, что и депутаты готовы «детально рассматривать предложения», как только законопроект поступит в комитет.

Давление на адвокатов в России

Закатают всех Кремль перешел к массовому преследованию несогласных — и очень хочет, чтобы этому никто не мешал. «Медуза» рассказывает, как власти пытаются разгромить адвокатуру

Давление на адвокатов в России

Закатают всех Кремль перешел к массовому преследованию несогласных — и очень хочет, чтобы этому никто не мешал. «Медуза» рассказывает, как власти пытаются разгромить адвокатуру