В Ингушетии на въезде в Магас обстреляли машину сотрудников Центра «Э». Телеграм-каналы пишут о троих погибших

На федеральной трассе на въезде в столицу Ингушетии Магас обстреляли автомобиль сотрудников Центра «Э», сообщают РИА Новости и РБК со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным РИА Новости, есть пострадавшие. Информация о погибших уточняется. Телеграм-канал Baza пишет, что известно о троих погибших — это Илез Аушев, Беслан Аушев и Амир Аушев. Информация пока не подтверждена.

О троих погибших также пишет телеграм-канал Mash. По его данным, стрелявшие подъехали на машине ВАЗ 99, а после атаки скрылись.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что погиб один из пассажиров автомобиля.

Baza утверждает, что в обстрелянной машине также был заместитель руководителя Центра «Э» по Ингушетии Адам Хамхоев. Он не пострадал. По данным телеграм-канала, именно он был целью нападения.