Суд назначил 15 суток ареста беларусу, который повредил фасад Исторического музея на Красной площади «из неприязни к сотрудникам ФСО»

Тверской районный суд Москвы признал жителя города Александра Фролова виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП) и назначил ему назначил 15 суток административного ареста.

Согласно материалам дела, Фролов облил краской и повредил фасад здания Государственного исторического музея на Красной площади. На заседании подсудимый заявил, что «разбил стену Кремля молотком из-за личной неприязни к сотрудникам ». Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что 32-летний Фролов повредил фасад музея 10 октября.

В конце сентября Фролову уже назначали 10 суток административного ареста, сообщил близкий к силовикам канал «База». По его данным, Фролова задержали после того, как он нанес надпись с обвинением сотрудников спецслужб в изнасиловании девочки «на одну из башен Кремля». Надпись быстро отмыли. Оказавшись на свободе, утверждает «База», мужчина вновь повредил фасад музея. Другие источники о первом аресте Фролова не сообщают.

По информации канала, Фролов приехал из Беларуси, где в начале 2022 года его приговорили к полутора годам ограничения свободы по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В ноябре 2023-го Фролов вышел на свободу, после чего несколько раз привлекался по административным статьям, пишет «База».