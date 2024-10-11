«Би-би-си»: шестеро российских дезертиров, бежавших в Казахстан, смогли получить европейские визы. Они добрались до Франции и запросили убежище

Шестерым российским военным, дезертировавшим из армии и уехавшим в Казахстан, в мае 2024 года одобрили европейские въездные документы, пишет «Русская служба Би-би-си». К октябрю все они добрались до Франции и начали процесс подачи на убежище.

О том, как российские дезертиры с антивоенной позицией добиваются возможности уехать в Европу, журналистам рассказали казахстанские активисты, которые помогают им в этом, а также правозащитники и сами военные.

Один из шестерых дезертиров, кто смог уехать во Францию — Антон (его имя в материале изменено), пробывший в Украине около полугода (он служил еще до начала полномасштабного вторжения российских войск). Антон смог уйти в отпуск в конце августа 2022 года, а как только в России объявили мобилизацию, уехал в Казахстан. Там он познакомился с местным правозащитником Артуром Алхастовым и вместе с ним начал помогать другим российским дезертирам.

Активисты в Казахстане верифицируют истории сбежавших из армии россиян, проверяя, не причастны ли они к военным преступлениям, а российские правозащитники во Франции и Германии со своей стороны пытаются договориться с европейскими властями о выдаче таким людям въездных документов.

Остальные пятеро из шестерых дезертиров, получивших европейские въездные документы, как пишет «Русская служба Би-би-си», в Украине побывать не успели. В их числе, по словам Артура Алхастова, есть кадровые офицеры и двое мобилизованных. Он называет выдачу им въездных документов первым таким массовым случаем, о котором стало известно, но подчеркивает, что в Казахстане остается еще множество российских военных, бежавших из армии.

По оценке основателя проекта «Идите лесом» Григория Свердлина, сейчас в Армении и Казахстане находятся сотни российских дезертиров. Обе страны считаются небезопасными — известны случаи, когда дезертиров из России там задерживали российские силовики.