В Кыргызстане двух журналистов проекта Temirov Live приговорили к колонии по делу о призывах к беспорядкам. Ими признали цитату из народного эпоса «Манас»

Суд Бишкека вынес приговор по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам, обвиняемыми по которому проходили 11 действующих и бывших журналистов ютьюб-проекта Temirov Live и его подразделения «Айт Айт Десе».

Как пишет «Радио Азаттык», двое подсудимых получили реальные сроки: директора проектов и жену их основателя Болота Темирова Махабат Тажибек кызы приговорили к шести годам колонии. Журналисту Азамату Ишенбекову назначили пять лет колонии.

Актилек Капаров и Айке Бейшекеева были признаны виновными, но получили по три года пробации. Их освободили в зале суда. Еще семерых журналистов — Жоодара Бузумова, Максата Тажибека уулу, Тыныстана Асыпбекова, Сайпидина Султаналиева, Сапарбека Акунбекова, Акыла Орозбекова и Жумабека Турдалиева — суд оправдал за отсутствием состава преступления.

Прокуратура просила для каждого из обвиняемых по шесть лет лишения свободы.

Бывших и действующих сотрудников Temirov Live задержали в январе 2024 года. МВД Кыргызстана предъявило журналистам обвинения в «призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» (часть 3 статьи 278 Кыргызстана).

Как заявляли адвокаты обвиняемых, уголовное преследование журналистов строилось на лингвистической экспертизе, которая признала призывами к беспорядкам фразу «Свобода не дается просто так, мы все должны за нее сражаться». Это цитата из кыргызского народного эпоса «Манас». Этой фразой журналисты Temirov Live заканчивали свои выпуски.

Основатель Temirov Live Болот Темиров связывал преследование журналистов с их профессиональной деятельностью. На ютьюб-канале Temirov Live выходят резонансные расследования о коррупции в государственных структурах Кыргызстана. Ранее власти завели на Темирова несколько уголовных дел. В ноябре 2022 года власти аннулировали паспорт журналиста, заявив, что он незаконно получил гражданство Кыргызстана, и выслали из страны.

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