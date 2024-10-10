Тяжелобольного музыканта Андрея Шабанова, арестованного из-за антивоенных постов, второй раз за месяц отправили в тюремную больницу. Он жаловался, что лечение ему не помогает

Самарского музыканта Андрея Шабанова, которого арестовали по делу о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за антивоенных постов, второй раз перевели в тюремную больницу, сообщила «Новой газете» его мать Ольга Медведева.

9 октября издание опубликовало письмо Шабанова из СИЗО, в котором он рассказал, что в начале сентября его перевели в тюремную больницу, после того как СМИ обратили внимание на его историю. Музыкант живет с инвалидностью второй группы, у него диагностированы болезнь Бехтерева и псориаз. Шабанов с трудом передвигается и в моменты обострения не может подняться с кровати. Музыканта арестовали в апреле, без необходимых лекарств состояние его здоровья в СИЗО резко ухудшилось. В письме «Новой газете» Шабанов рассказал, что лечение в тюремной больнице ему не помогло, а после него он снова оказался в СИЗО.

10 октября мать музыканта сообщила журналистам, что его снова переводят в тюремную больницу. «Я пошла на прием к начальнику СИЗО и случайно узнала, что сына в понедельник снова увозят в ту же тюремную больницу, в которой он был. Получила разрешение передать ему теплые вещи. Иначе надо было бы приезжать завтра… Очень много народа сейчас в СИЗО. Все повезли теплые вещи. Арестанты замерзли. Отопление дали только вчера», — рассказала Медведева.

Администрация колонии не сообщила ей, почему Шабанова вернули в больницу. Медведева предполагает, что при выписке он вернулся в СИЗО простуженным и жаловался на холод в камере.

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