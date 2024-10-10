Российские вице-премьеры выступят в ток-шоу, чтобы ответить на «100 вопросов о будущем России»

Семь из десяти вице-премьеров России до конца 2024 года выступят в серии ток-шоу «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России», которые организует АНО « выставки достижений „Россия“». Об этом 10 октября сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на дирекцию выставки.

В ток-шоу будут участвовать первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко. Среди участников шоу нет Виталия Савельева, Алексея Оверчука и Юрия Трутнева.

В программе планируют рассказать о целях развития России, которые в мае 2024 года определил президент Владимир Путин. В ток-шоу « расскажут, какие конкретные шаги будут предпринимать для достижения этих целей в ближайшие годы», сообщила гендиректор «Дирекции выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

Ток-шоу будут показывать на сайте и в соцсетях «Дирекции выставки достижений „Россия“». В дирекции не исключили, что ток-шоу также будут транслировать на телевидении, но будут ли программу показывать в прямом эфире, еще обсуждается. Организаторы заявили, что жители России смогут задать вопросы вице-премьерам через сайт, по телефону и видеосвязи.

Владимир Путин в мае 2024 года после начала нового президентского срока подписал указ, определяющий национальные цели развития России до 2036 года. В список национальных целей, в частности, вошли «сохранение населения», «устойчивая и динамичная экономика», а также «технологическое лидерство».