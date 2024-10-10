Reuters: Израиль нанес удар по центру Бейрута, его целью был высокопоставленный член «Хизбаллы». Ливан сообщает о 18 погибших

Израиль вечером 10 октября нанес ракетный удар по центру Бейруту, его целью был высокопоставленный член «Хизбаллы». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

Минздрав Ливана утверждает, что в результате удара погибли 18 человек, около 92 человек пострадали.

Саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источник передает, что целью удара был зять погибшего лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы и глава подразделения по координации группировки Вафик Сафа.

По данным Reuters, район, по которому был нанесен удар, ранее не подвергался атакам со стороны Израиля. Очевидцы рассказали агентству, что по меньшей мере один из ударов пришелся на автозаправку в густонаселенном жилом квартале, состоящим из домов и небольших магазинов.

Израильская армия пока не комментировала сообщения об ударе по Бейруту.

Хасан Насралла, возглавлявший «Хизбаллу» более 30 лет, был убит в результате израильского авиаудара, нанесенного вечером 27 сентября по штабу группировки в квартале Дахия на юге Бейрута. 8 октября премьер Израиля Биньямин Нетаниягу объявил, что Армия обороны Израиля убила преемника Насраллы и его следующего преемника.

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