На чеченского учителя завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Он назвал Иисуса Христа «гуманоидом», а затем извинился на камеру

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против 35-летнего жителя Чечни по обвинению в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года).

По версии СК, подозреваемый с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года публиковал в интернете «информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих». По делу назначена лингвистическая экспертиза.

ТАСС пишет, что речь идет о бывшем учителе физкультуры и химии из села Шовхал-Берды Мансуре Жабраилове. Ранее на его телеграм-канал обратили внимание провоенные и националистические блогеры. В своих публикациях Жабраилов называл христиан «троебожниками» и «бесполезным быдлом», Иисуса Христа — «гуманоидом».

7 сентября министр Чечни по национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что учителя уволили из системы образования и задержали правоохранительные органы. Спустя два дня телеканал «Грозный» опубликовал видео с извинениями Жабраилова перед верующими.

«Сейчас осознаю, что был не прав не только с точки зрения закона, но и с точки зрения религии. А когда, отвечая тем людям, которые недобросовестно вели полемику против моей религии и оскорбляли, я забылся, что этим мог оскорблять и тех людей, которые к этому не причастны. Приношу свои извинения перед православными христианами нашей страны, которых задели мои слова», — сказал Жабраилов на камеру.

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