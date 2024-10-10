БГ, Noize MC, Монеточка и «Би-2» выступят на фестивале в Лондоне

В Лондоне в спортивно-концертном комплексе «Уэмбли Арена» рядом с одноименным стадионом 19 декабря пройдет фестиваль «Иnой» с участием российских музыкантов.

Участниками концерта заявлены группы «Би-2», Noize MC, «Каста», «Порнофильмы», певица Монеточка и Борис Гребенщиков с проектом «БГ+». Ведущий фестиваля — Артемий Троицкий. Билеты поступят в продажу 11 октября.

«Они думают, что клеймили нас, пытаясь отделить от общей массы, поголовно навешивая свои выдуманные ярлыки на всех неугодных. Эти ярлыки — знак отличия в новом мире двойных стандартов. Хочешь говорить правду? Получай клеймо. Задай вопрос — станешь врагом. Свободомыслие в клетке, будто канарейка, которая уже не поет. Вместо аргументов — клеймо. Вместо свободы — надзор. Ирония в том, что чем больше пытаются заткнуть, тем громче становится эхо, — говорится в анонсе на сайте фестиваля. — Звучать или молчать? Выбор за тобой. В конце концов, навешенный ими знак отличия — это страх перед правдой и свободой».

Из названия и анонса фестиваля можно предположить, что основная идея мероприятия — протест против дискриминационной практики российских властей преследовать и ущемлять в правах граждан, включая их в реестр «иностранных агентов». Все участники фестиваля после февраля 2022 года уехали из России и осудили военное вторжение РФ в Украину. За это почти все они были объявлены Минюстом РФ «иноагентами».

Ранее фестивали в похожим составом участников проводились в Берлине и Риге.

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