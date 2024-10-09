Правительство Украины решило подготовить и внести изменения в порядок выдачи брони от мобилизации сотрудникам критически важных предприятий, сообщает The Page.

Издание опубликовало протокол совещания правительства от 8 октября, на котором было принято это решение. Среди прочего в документе говорится, что Минобороны должно подготовить и представить правительству проект, предусматривающий проверку обоснованности брони военнообязанных и возможной отмены отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.

Кроме того, проект должен включать пункт о том, что действие положений по определению критически важных предприятий, сотрудники которых получают бронь от мобилизации, приостанавливается до 15 ноября — на время проверки.

Как сообщил источник «Экономической правды», которая также получила документ, решение изменить порядок выдачи брони приняли после того, как президент Украины Владимир Зеленский на одном из совещаний «возмутился» большим количеством забронированных. «Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона [человек]», — заявил собеседник издания.

В свою очередь источник «РБК-Украина» утверждает, что инициатором этого решения стало Минобороны. В ведомстве, как сообщается, захотели проверить, кого и на каких основаниях забронировали от мобилизации за время войны.

До 15 ноября, пишет «Экономическая правда» планируется провести аудит решений об определении критически важных предприятий и организаций, после чего Минэкономики проанализирует результаты и до 20 ноября проинформирует о них правительство.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украине проводится мобилизация. При этом некоторые категории граждан страны могут получить отсрочку от призыва, которую также называют бронью от мобилизации. На бронь среди прочих могли рассчитывать сотрудники оборонно-промышленного комплекса, энергетики и других критически важных предприятий.