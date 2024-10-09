РИА Новости: в грузовом поезде с нефтепродуктами в Ярославле нашли предмет, «внешне напоминающий» взрывчатку

Подозрительный предмет, «внешне напоминающий» взрывное устройство, нашли в грузовом составе с нефтепродуктами на железнодорожной станции в Ярославле, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам собеседника агентства, предмет нашли «три-четыре дня назад». Он напоминал «взрывное устройство малой мощности». Подозрительный предмет изъяли правоохранительные органы.

Телеграм-канал Baza называет обнаруженный предмет самодельным взрывным устройством. По информации канала, поезд прибыл в Ярославль из Тверской области, а формировался на станции Дно в Псковской области.

Взрывчатка, как утверждает канал, была прикреплена на одной из пустых цистерн, ее обнаружили утром 5 октября.

Местные власти и силовики не комментировали информацию о найденном взрывном устройстве

В январе 2024 года замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник заявлял, что с начала полномасштабной российско-украинской войны правоохранительные органы зарегистрировали в России 184 диверсии на железных дорогах.