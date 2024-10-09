Американца Тревора Рида (его обменяли на летчика Ярошенко) заочно приговорили в России по обвинению в наемничестве. Он пошел добровольцем в ВСУ
Российский суд заочно приговорил к 14 годам и шести месяцам лишения свободы гражданина США Тревора Рида, признав его виновным в наемничестве (часть 3 статьи 359 УК).
По данным Следственного комитета, в июле 2023 года Рид «из корыстных побуждений» вступил в ряды Вооруженных сил Украины, прошел боевую подготовку, а затем принимал участие в боевых действиях в Донецкой области против российских военнослужащих, «систематически получая за это материальное вознаграждение». Российские следователи ходатайствовали о заключении гражданина США под стражу. Рид объявлен в международный розыск.
Тревор Рид — студент из Техаса, находившийся в России по туристической визе, — был задержан в августе 2019 года из-за ссоры с двумя девушками на Ленинградском шоссе в Москве. Как утверждало обвинение, американец сопротивлялся при задержании, а в патрульной машине напал на водителя, порвав его форму, и ударил его напарника. В июле 2020 года его приговорили к девяти годам колонии по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти. Рид не признал вины и говорил, что не помнит произошедшего, так как был пьян.
В апреле 2022 года Тревора Рида обменяли на россиянина Константина Ярошенко, который отбывал в США 20-летний срок по обвинению в планировании и подготовке транспортировки крупной партии наркотиков.
В июле 2023 года в американских СМИ появилась информация, что Тревор Рид получил ранение в бою в Украине.