Армия обороны Израиля: в Бейруте убит глава логистики «Хизбаллы», отвечавший за поставки оружия из Ирана

В результате авиаудара по Бейруту убит Сухейл Хусейн Хусейни, отвечавший в «Хизбалле» за поставки оружия от Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Хусейни сыграл решающую роль в поставках оружия между Ираном и „Хизбаллой“ и отвечал за распределение современного вооружения между подразделениями „Хизбаллы“, контролируя как транспортировку, так и распределение этого оружия», — говорится в сообщении ЦАХАЛ, которое цитирует The Times of Israel.

Хусейни, отметили изральские военные, также «отвечал за составление бюджета и материально-техническое обеспечение наиболее важных проектов „Хизбаллы“, включая координацию террористических атак против государства Израиль из Ливана и Сирии».

В середине сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров и раций, которые ливанское движение «Хизбалла» использует для оперативной связи. Вечером в пятницу, 27 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по штабу «Хизбаллы» в южном пригороде Бейрута, убив лидера движения Хасана Насраллу. Он руководил «Хизбаллой» более 30 лет. Вместе с ним были убиты его дочь Зейнаб, ряд высокопоставленных членов движения, а также генерал-майор иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан.

В конце сентября Израиль начал «ограниченную наземную операцию» в Ливане, продолжая наносить удары с воздуха по объектам, связанным с «Хизбаллой».

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