В Подмосковье пять автомобилей и шесть грузовиков столкнулись на трассе «Крым». Три человека погибли

В подмосковном Серпухове на трассе М-2 «Крым» произошла массовая авария с участием 11 машин, сообщает главное управление МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель одного из грузовиков «совершил попутное столкновение» с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями на 103 километре трассы М-2. МЧС России сообщает, что столкнулись пять легковых автомобилей и шесть грузовиков.

В результате аварии погибли три человека, еще трое получили травмы.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что грузовой автомобиль Howo, перевозивший гравий, врезался в легковые машины и «протащил их по дороге». По версии канала, причиной аварии мог стать отказ тормозов у грузовика. Официально причины ДТП на момент публикации новости не назывались.

Судя по записи с места аварии, которую опубликовало МЧС, на трассе образовалась пробка. Сообщается, что движение по автодороге в сторону Москвы перекрыто.