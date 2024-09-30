Бывших совладельцев «Юлмарта», обвиненных в хищении трех миллиардов рублей, освободили от наказания

Суд Петербурга огласил приговор бывшим совладельцам обанкротившегося ретейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру, обвинявшихся в хищении более трех миллиардов рублей.

Судья назначил Костыгину четыре года, а Мейеру — три года колонии общего режима. Еще четверо фигурантов — Инна Мейер, Елена Стрельцова, Сергей Федоринов и Владимир Шонуров — получили сроки от двух с половиной до двух лет заключения.

При этом суд постановил освободить всех обвиняемых от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.

Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в 2017 году, Август Мейер — в 2021-м. Бизнесменам предъявили обвинения в хищении средств, полученных «Юлмартом» в виде кредитов от Сбербанка и ВТБ на развитие бизнеса. Общая сумма ущерба оценивалась в 3,14 миллиарда рублей. Костыгина и Мейера отпустили под залог. В конечном итоге их действия переквалифицировали на «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (статья 165 УК).