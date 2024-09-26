Житель Волгограда отсудил у «Перекрестка» 13 тысяч рублей за «невкусные» продукты

Житель Волгограда отсудил у сети магазинов «Перекресток» 13 тысяч рублей за не понравившиеся ему продукты, сообщает в своем телеграм-канале Дзержинский районный суд города.

Альберт Ч. (его фамилию суд не называет) в феврале 2024 года купил продукты питания на сумму 5858 рублей. На упаковках была надпись: «Вернем деньги, если вам не понравился вкус или качество. Без чека». «В процессе употребления вышеуказанных продуктов истец понял, что вкус приобретенных продуктов является специфическим, и он истцу не понравился», — говорится в сообщении суда.

Мужчина вернулся в магазин и потребовал вернуть деньги, но ему отказали, позже администрация «Перекрестка» проигнорировала его письменную претензию, после чего он обратился в суд.

Суд постановил, что «Перекресток» нарушил права потребителя, и постановил, что сеть должна компенсировать Альберту Ч. стоимость продуктов (5858 рублей), выплатить неустойку (3046 рублей) и штраф (4452 рубля).

«Перекресток» не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, но она была отклонена.