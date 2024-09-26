Володин предложил ужесточить правила получения ВНЖ для иностранцев, которые состоят в браке с гражданами России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить до трех лет срок проживания в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание в стране. Поправку об этом он внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

Поправка, отмечает РБК, внесена к законопроекту, который уже был принят в первом чтении. По задумке депутатов, документ призван лишить иностранцев возможности получать миграционный статус и легализоваться в России через фиктивные браки.

Изначально проект закона подразумевал, что иностранец сможет в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание в стране спустя два года в браке. «Правильно минимальный срок нахождения в браке сделать не менее трех лет», — заявил Володин. Почему, он не объяснил.

Спикер Госдумы отметил, что только по истечении трех лет в браке иностранец сможет претендовать на получение разрешения на временное проживание вне квоты. По его словам, такие меры «сделают бесполезным заключение фиктивных браков для получения российского гражданства».

В последние месяцы российские власти стали ужесточать правила и условия пребывания в стране мигрантов. Так, в России начали создавать реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. Попавшие в него иностранцы будут радикально поражены в правах: среди прочего, им запретят заключать браки, пользоваться банками и отдавать детей в школы.

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