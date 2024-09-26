Сына владельца «Русской платины» Мусы Бажаева, обвиняемого в нападении на полицейского, освободили из СИЗО

Сын бизнесмена Тимур, обвиняемый в нападении на полицейского, освобожден из-под ареста, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к расследованию. Также об этом пишут телеграм-каналы Baza, Mash и Shot.

Собеседник РБК рассказал, что Тимур Бажаев подписал письменное обязательство о том, что он должен своевременно приезжать на допросы и информировать следствие в случае смены места жительства.

Уголовное дело Бажаева о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК) передали для расследования из московского в центральный аппарат Следственного комитета. После этого, отмечает источник, следователь выписал постановление об освобождении Бажаева.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал сына бизнесмена Мусы Бажаева в конце июля 2024 года. По версии следствия, 27 июля Тимур Бажаев вступил в конфликт с сотрудником полиции и применил к нему насилие у стадиона «Лужники». После ареста СК уточнил, что Бажаев, находясь у одного из входов «Лужников», пытался проникнуть на охраняемую территорию, минуя досмотр. В ответ на требование полицейского прекратить эти действия, Бажаев, по версии ведомства, выражался нецензурной бранью и применил насилие в отношении представителя власти.

Близкий к силовикам депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждал, что Бажаев ударил начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. По словам парламентария, Бажаев пытался пройти в «Лужники» через служебный вход.