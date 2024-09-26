Суд приговорил 19-летнего жителя Бийска к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и финансировании терроризма

2-й Восточный окружной военный суд приговорил 19-летнего Данилу Яковлева из Бийска к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене (статья 275 УК РФ) и финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона».

Первые два года Яковлев проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима.

О задержании Яковлева сообщалось в январе 2024 года. В ФСБ утверждали, что он «переводил криптовалюту участникам украинской террористической организации» на покупку беспилотников и военного оборудования для ведения боевых действий против РФ. Сообщалось, что задержанный признал вину. При этом ФСБ отчитывалась о возбуждении дела только по статье о финансировании терроризма.

«Коммерсант» писал, что речь шла о Легионе , которому Яковлев перевел «несколько тысяч рублей».

Собеседник «Медиазоны», знакомый с ходом следствия, рассказал, что Яковлев «тихий, спокойный парень», который «жил в интернете». По его данным, Яковлев перевел «на Украину» пять тысяч рублей. «Думаю, он ни с кем и не общался — жил только в интернете. Ощущение, что зверек забитый — сам по себе такой психотип личности. Перевел маленькую совсем сумму — пять тысяч рублей», — рассказал собеседник издания.

Местные паблики также публиковали кадры задержания Яковлева. На видео силовики врываются в квартиру, после чего кладут Яковлева лицом на полу и просят на камеру назвать свое имя.