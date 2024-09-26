На политолога Кирилла Шамиева составили восемь протоколов об участии в «нежелательной» организации

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов против политолога Кирилла Шамиева об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Об этом сообщают «Осторожно, новости».

По каждому протоколу ему грозит от пяти до 15 тысяч рублей штрафа.

Кирилл Шамиев — исследователь российской политики и гражданско-военных отношений. Он неоднократно выступал в качестве приглашенного эксперта в материалах и подкастах «Медузы».

Шамиев — выпускник НИУ ВШЭ, имеет ученую степень доктора наук (PhD) в Центрально-Европейском университете, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам. В настоящее время проживает за пределами России.

Российские власти в 2024 году начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными» организациями. В основном административные протоколы составляют за сотрудничество с «Медузой».

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