ФСБ сообщила о задержании шестерых россиян в трех регионах. Их подозревают в поджогах на железных дорогах и объектах связи по заданию украинских спецслужб

ФСБ сообщила, что в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержаны шесть россиян, подозреваемых в причастности к поджогам объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и связи. По версии спецслужбы, они делали это по заданию украинских спецслужб, передает «Интерфакс».

В ФСБ уточнили, трое задержанных — несовершеннолетние (2007 и 2009 годов рождения). В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о теракте (статья 205 УК РФ).

Во время допросов подозреваемых получены, как утверждает ФСБ, «доказательства их вовлечения украинскими спецслужбами в преступную деятельность за выплату вознаграждения в размере от 10 до 15 тысяч рублей». На видео, распространенном ФСБ, задержанные говорят, что участвовали в поджогах вышек сотовой связи, получив эти задания в телеграме.

Один из подозреваемых рассказал, что после поджога вышки получил инструкцию по изготовлению взрывчатых веществ, «чтобы делать более серьезные проекты: поезда, цистерны, коммерческие поезда». Еще один задержанный сообщил, что получил задание «поджечь самолет».

В сентябре российские правоохранительные органы дважды отчитывались о задержании подростков, подозреваемых в поджогах вертолетов. В аэропорту Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе сгорел вертолет Ми-8Т авиакомпании UTair. В поджоге заподозрили двух подростков. По информации телеграм-канала Baza, за это им пообещали пять миллионов рублей. Кроме того, полиция задержала двух несовершеннолетних жителей Омска, подозреваемых в поджоге вертолета на одной из площадок в Омской области. На опубликованных в телеграм-каналах видео один из подозреваемых говорит, что получил в телеграме задание поджечь вертолет, за это неизвестный ему человек пообещал заплатить 20 тысяч долларов.