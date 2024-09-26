Бывшего депутата Госдумы от «Новых людей» Григория Шилкина арестовали по обвинению в особо крупной растрате. Он сдал мандат два месяца назад

Бывший депутат Госдумы от «Новых людей» Григорий Шилкин стал фигурантом уголовного дела о растрате, пишет РБК.

По данным издания, Шилкина задержали в Архангельске 25 сентября, после чего доставили в Москву для проведения следственных действий. Басманный районный суд Москвы 26 сентября сообщил, что Шилкин арестован его на два месяца.

Бывший депутат проходит обвиняемым по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Фабула дела неизвестна.

В «Новых людях» сообщили, что партия не осведомлена о деталях дела против Шилкина. «В партию, а затем в Госдуму он пришел, уже будучи предпринимателем. Правильно, что Григорий не стал прятаться от возможных обвинений за депутатской неприкосновенностью и добровольно сложил мандат», — заявили в пресс-службе.

Шилкин сдал мандат депутата Госдумы в июле. В «Новых людях» объясняли это тем, что он «решил вернуться к работе в сфере предпринимательства».