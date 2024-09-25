ТАСС и РИА Новости: против журналистки Татьяны Фельгенгауэр возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента»

В отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности «иностранного агентства» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Других подробностей государственные российские агентства не приводят. Официального подтверждения информации о возбуждении дела нет.

Согласно статье 330.1 УК РФ, уголовное дело возбуждается после двух административных протоколов о нарушении деятельности «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП) в течение года.

В мае 2023 года Никулинский районный суд Москвы оштрафовал Фельгенгауэр на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки «иностранного агента». РИА Новости писало, что журналистке назначили штраф по аналогичному протоколу еще один раз в 2023 году.

Минюст России объявил Татьяну Фельгенгауэр «иноагентом» 21 сентября 2022 года. Журналистка покинула Россию в 2022 году. С мая 2016 года Фельгенгауэр занимала должность заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». В настоящее время она ведет эфиры на ютьюб-канале Александра Плющева The Breakfast Show, а также работает в «Медиазоне».

В начале сентября уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента» возбудили против певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова).