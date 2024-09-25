Райану Руту, задержанному с винтовкой возле гольф-клуба Трампа во Флориде, предъявили обвинение в попытке покушения на политика

Федеральные прокуроры официально предъявили обвинения Райану Уэсли Руту в попытке покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Его также обвиняют в хранении огнестрельного оружия с целью совершения насильственного преступления и нападении на федерального служащего, пишет ABC News.

Ранее федеральный суд Флориды предъявил 58-летнему Руту еще два пункта обвинения: в том, что тот хранил огнестрельное оружие, будучи осужденным преступником, а также в хранении оружия со стертым серийным номером.

Как отмечает Associated Press, подозреваемому в покушении на Трампа может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело Рута передали окружному судье Эйлин Кэннон, которая в июле этого года закрыла дело Дональда Трампа о хранении секретных документов.

15 сентября агент Секретной службы, находившийся рядом с гольф-клубом во Флориде, где в этот момент был Дональд Трамп, заметил в кустах ствол винтовки, после чего в этом направлении был открыт огонь. Подозреваемый выбежал из кустов и попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. Позже стало известно, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Рут.

Как выяснили американские СМИ, Рут активно критиковал Трампа и неоднократно выражал поддержку Украине. В 2002 году Рут, как следует из судебных баз, был признан виновным в хранении пулемета, которое считается оружием массового поражения. Также у Рута есть судимости за скрытое ношение оружия, хранение украденного имущества и совершение наездов.

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