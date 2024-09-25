Госдума одобрила в первом чтении проект закона о наказании за нарушение правил содержания домашних животных. Владельцам грозят штрафы до трех тысяч рублей

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, вводящий штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Он был внесен Московской областной думой в декабре 2021 года.

Документ предполагает, что Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет дополнен новой статьей 8.50, в которой пропишут ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Для граждан предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей при первом нарушении и от 1500 до 3000 рублей при повторном. Индивидуальным предпринимателям, если закон примут, будет грозить штраф от 3000 до 5000 рублей при первом нарушении и от 5000 до 10000 рублей при повторном.

Также в КоАП собираются прописать, что рассматривать административные дела по новой статье и составлять протоколы по ним будут органы исполнительной власти, которые осуществляют региональный контроль в области обращения с животными.

В действующей редакции КоАП в статье 8.52 прописана ответственность лишь за несоблюдение требований к содержанию животных, при этом оговаривается, что она не распространяется на содержание домашних животных.

Требования к содержанию домашних животных прописаны в законе об ответственном обращении с животными (№ 498-ФЗ). Действующая редакция статьи «Требования к содержанию домашних животных», в частности, запрещает свободный выгул животных за пределами специально отведенных мест и выгул потенциально опасных собак без намордника, а также прописывает обязанность «обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования». При этом субъекты РФ вправе устанавливать собственные дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.