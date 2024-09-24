Японские истребители впервые выпустили ложные тепловые цели рядом с российским военным самолетом, нарушившим воздушное пространство

Японские истребители выпустили рядом с российским военным самолетом, чтобы предупредить его о недопустимости нарушения воздушного пространства Японии. Об этом 23 сентября сообщили Kyodo и The Wall Street Journal.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что российский самолет трижды вторгался в воздушное пространство страны 23 сентября, с 13:00 до 16:00 по местному времени (с 7 до 10 утра по Москве). Самолет пролетел вблизи острова Ребун в префектуре Хоккайдо.

В ответ на первое нарушение воздушного пространства Военно-воздушные силы Японии подняли в воздух истребители F-15 и F-35 , а во время третьего нарушения, около 15:42, истребители выпустили ложные тепловые цели.

Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что ВВС предприняли эти действия только после того, как предупредили «противника». По его словам, самолет не совершал особо опасных действий.

Япония выразила России «чрезвычайно строгий протест» за нарушение воздушного пространства, рассказал Хаяси. По его словам, премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительственным чиновникам «твердо и спокойно» реагировать на случившееся, тесно сотрудничая с США и другими странами.

Российский самолет нарушил воздушное пространство Японии на фоне учений, которые российские и китайские военно-морские силы провели в Японском море в выходные 21-22 сентября.

В министерстве обороны РФ не комментировали заявление Японии.

Японские истребители впервые выпустили ложные тепловые цели рядом с самолетом другой страны с тех пор, как 1958 году они начали применять только оборонительные меры против нарушителей воздушного пространства.

По данным японского правительства, из 48 случаев нарушения воздушного пространства Японии 44 совершили самолеты СССР или России, три — Китая, а одно — Тайваня.