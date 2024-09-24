В Общественной палате показали список «патриотических фильмов» для школьников. Из почти 200 картин только 10 сняты в современной России

В Общественной палате России представили список фильмов, рекомендованных министерством просвещения для «семейного просмотра», пишет «Коммерсант».

Список подготовил центр «Философия образования» при Московском педагогическом госуниверситете. Из 191 фильма в списке 181 были сняты в советское время и только 10 в современной России, отмечает «Коммерсант».

В категории для 5–6 классов нет ни одного современного фильма. Школьникам 7–9 классов рекомендованы девять современных картин, в числе которых «Легенда № 17», «28 панфиловцев» и «Подольские курсанты». У 10–11 классов современный фильм только один — снятый в 1999 году «Русский бунт».

По подсчетам «Коммерсанта», большинство рекомендованных фильмов (полный список можно посмотреть тут) были сняты в 1960-е и 1970-е годы (суммарно 113 картин). При этом в число советских фильмов, как отмечает «Коммерсант», попали и картины с ограничением 18+, которые запрещено показывать детям.

В то же время представительница Минпросвещения Наталья Агре отметила, что ограничение 18+ в случае современных фильмов и сериалов не ограждает детей в достаточной степени. По ее словам, «все, что попадает в интернет, сразу становится доступно и детям», а «взрослый контент» преподносит «плохих героев с негативными чертами» как хороших и «романтизирует ровно то, что противоречит всем документам стратегического планирования образования».

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее заявил, что с нового учебного года в школах будут проводить киноуроки на исторические темы. Российское военно-историческое общество предложило министерству поучаствовать в создании списка лучших фильмов по истории России, которые можно было бы показывать школьникам.