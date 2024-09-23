Карточку Анатолия Блинова, которого подозревают в нападении на Леонида Волкова, обнаружили в базе розыска российского МВД. Сейчас Блинов под арестом в Польше

Российские правоохранительные органы разыскивают юриста Анатолия Блинова, который, по данным ФБК, был организатором нападения на политика Леонида Волкова в Вильнюсе. Карточка Блинова есть в базе розыска МВД, убедилась «Медуза».

В карточке не уточняется, по какой именно статье УК РФ Блинов объявлен в розыск. Как сообщает РИА Новости, Блинова разыскивают за перевод денег на счета нерезидентов по подложным документам.

По данным «Медиазоны», Блинова объявили в розыск «не позднее 2021 года».

В базе данных содержатся сведения о лицах, объявленных во внутренний розыск в России. Объявлен Блинов в международный розыск, неясно.

Соратники Алексея Навального 18 сентября выпустили фильм, в котором, в частности, утверждалось, что бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин заказал покушение на Леонида Волкова в Вильнюсе. По данным ФБК, организовать нападение Невзлин поручил Блинову. На следующий день Блинов был арестован в Польше. Какие именно ему предъявлены обвинения, не уточнялось.

Блинов — юрист, защищавший журналиста Сергея Доренко, и бывший член совета директоров «Газпром-медиа».