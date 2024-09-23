Путин внес в Думу законопроект, позволяющий Бастрыкину продолжить возглавлять СК. По действующему закону он не может оставаться на посту из-за возраста

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий главе Следственного комитета оставаться в должности после 70 лет, сообщает ТАСС.

Новый документ предполагает внесение поправок в закон «О Следственном комитете России». Туда предлагается добавить норму о том, что «срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом».

Сейчас предельный возраст пребывания на службе в Следственном комитете — 65 лет. Он может быть продлен, но не более чем на пять лет.

Нынешнему председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину 27 августа исполнился 71 год. Он занимает эту должность с момента основания ведомства в 2011 году.

Ранее Владимир Путин неоднократно продвигал инициативы, позволяющие оставаться на своих постах высокопоставленным чиновникам, которые достигают предела установленного законом возраста.

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